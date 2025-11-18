СК предъявил обвинение матери ребенка, голову которого нашли в пруду

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Следователи предъявили обвинение женщине, которая убила своего ребенка. Об этом сообщил СК по Подмосковью.

Ей предъявили обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство). Максимальное наказание по этой статье - пожизненное лишение свободы.

«На допросе в качестве обвиняемой женщина подтвердила свои признательные показания, детально рассказав о произошедшем», — сообщил СК.

Следователи намерены попросить суд арестовать ее.

В убийстве женщина призналась накануне. Голову шестилетнего мальчика нашли в пруду в Гольяново в Москве, а тело — в квартире в Балашихе в Подмосковье. Следователи полагают, что подозреваемая убила ребенка у себя в квартире в Балашихе.

