Прах художника Булатова перевезут в Москву не раньше весны 2026 года

ТАСС: прах художника Эрика Булатова перевезут в Москву не раньше весны 2026 года

Эрик Булатов (Фото: Александр Мамаев / URA.ru / ТАСС)

Прах советского и российского художника-концептуалиста, скульптора и фотографа, почетного члена Российской академии художеств (РАХ) Эрика Булатова перевезут и захоронят в Москве не ранее весны 2026 года. Об этом ТАСС сообщил источник в близком окружении художника.

«Прах Эрика Булатова перевезут и захоронят не раньше чем в апреле-мае следующего года», — сказал собеседник агентства.

Прощание с Булатовым состоялось 14 ноября в Свято-Троицком соборе Русского духовно-культурного православного центра в Париже.

Художник скончался 9 ноября в возрасте 92 лет. По словам подруги семьи, он умер от эмфиземы в одной из больниц Парижа.

Булатов — основатель соц-арта, направления постмодернистского искусства эпохи застоя. Среди его известных работ — картины «Слава КПСС», «Свобода есть свобода», «Вход — нет входа», «Живу-вижу», «Разрез», «Тучи растут» и «Заход или восход солнца». В 2008 году первая была продана за $2,1 млн, а художник много лет возглавлял список самых дорогих российских авторов.

Булатов родился 5 сентября 1933 года в Свердловске, окончил Московскую центральную художественную школу и факультет живописи Института имени Сурикова. Работал иллюстратором детских книг в издательстве «Детгиз». С 1989 года жил в Нью-Йорке, с 1992-го — в Париже.

Произведения Булатова хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Нижегородском художественном музее и за рубежом. Художник был лауреатом ордена Дружбы (2014), кавалером французского ордена Искусств и литературы, почетным членом Российской академии художеств и членом-корреспондентом Саксонской академии искусств.