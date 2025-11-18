 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Прах художника Булатова перевезут в Москву не раньше весны 2026 года

ТАСС: прах художника Эрика Булатова перевезут в Москву не раньше весны 2026 года
Эрик Булатов
Эрик Булатов (Фото: Александр Мамаев / URA.ru / ТАСС)

Прах советского и российского художника-концептуалиста, скульптора и фотографа, почетного члена Российской академии художеств (РАХ) Эрика Булатова перевезут и захоронят в Москве не ранее весны 2026 года. Об этом ТАСС сообщил источник в близком окружении художника.

«Прах Эрика Булатова перевезут и захоронят не раньше чем в апреле-мае следующего года», — сказал собеседник агентства.

Прощание с Булатовым состоялось 14 ноября в Свято-Троицком соборе Русского духовно-культурного православного центра в Париже.

«Живу — вижу»: главные работы Эрика Булатова
Фотогалерея 

Художник скончался 9 ноября в возрасте 92 лет. По словам подруги семьи, он умер от эмфиземы в одной из больниц Парижа.

Булатов — основатель соц-арта, направления постмодернистского искусства эпохи застоя. Среди его известных работ — картины «Слава КПСС», «Свобода есть свобода», «Вход — нет входа», «Живу-вижу», «Разрез», «Тучи растут» и «Заход или восход солнца». В 2008 году первая была продана за $2,1 млн, а художник много лет возглавлял список самых дорогих российских авторов.

Булатов родился 5 сентября 1933 года в Свердловске, окончил Московскую центральную художественную школу и факультет живописи Института имени Сурикова. Работал иллюстратором детских книг в издательстве «Детгиз». С 1989 года жил в Нью-Йорке, с 1992-го — в Париже.

Произведения Булатова хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Нижегородском художественном музее и за рубежом. Художник был лауреатом ордена Дружбы (2014), кавалером французского ордена Искусств и литературы, почетным членом Российской академии художеств и членом-корреспондентом Саксонской академии искусств.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Макрон рассказал к какому году надеется на мир в Украине

Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ

Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине

В Германии заявили, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией

В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая
Авторы
Теги
Плугина Ирина
художник Российская академия художеств
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 17 ноя, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 17 ноя, 09:53
СК начал проверку после пожара на газопроводе в Омской области Общество, 08:12
Компании сокращают сотни тысяч работников. Почему ИИ в этом не виноватПодписка на РБК, 08:12
Посольство сообщило о планах Британии отказаться от российского урана Политика, 08:10
Врачи назвали долю пациентов с лишним весом Общество, 08:02
Один из готовивших покушение на Шойгу ранее проходил по делу об убийстве Политика, 07:52
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ Бизнес, 07:44
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Прах художника Булатова перевезут в Москву не раньше весны 2026 года Общество, 07:36
Силы ПВО за ночь сбили 31 беспилотник Политика, 07:23
ЦБ разрешит россиянам инвестировать в новый вид криптоинструментовПодписка на РБК, 07:01
Пушилин заявил о «беспрецедентной» атаке на энергосистему ДНР Политика, 06:37
Reuters узнал условие Трампа для поддержки законопроекта о санкциях Политика, 06:31
Омский губернатор сообщил об утечке газа из газопровода и пожаре Общество, 06:19
ТАСС узнал, что экс-топ-менеджер «Росатома» попросился на спецоперацию Общество, 06:02