Умер художник Эрик Булатов

Один из основателей соц-арта, художник Эрик Булатов умер в возрасте 92 лет

Эрик Булатов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Художник-концептуалист, скульптор и фотограф Эрик Булатов умер в возрасте 92 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Российскую академию художеств.

Булатов был автором картины «Слава КПСС» (1975), проданной в 2008 за $2,1 млн. Он много лет возглавлял список самых дорогих российских художников.

С 1989 года художник жил в Нью-Йорке, а с 1992 года — в Париже. В России проводились его выставки, также реализовывались проекты по его эскизам.

Материал дополняется