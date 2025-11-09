 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умер художник Эрик Булатов

Один из основателей соц-арта, художник Эрик Булатов умер в возрасте 92 лет
Эрик Булатов
Эрик Булатов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Художник-концептуалист, скульптор и фотограф Эрик Булатов умер в возрасте 92 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Российскую академию художеств.

Булатов был автором картины «Слава КПСС» (1975), проданной в 2008 за $2,1 млн. Он много лет возглавлял список самых дорогих российских художников.

С 1989 года художник жил в Нью-Йорке, а с 1992 года — в Париже. В России проводились его выставки, также реализовывались проекты по его эскизам.

Материал дополняется

Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
