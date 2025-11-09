Умер художник Эрик Булатов
Художник-концептуалист, скульптор и фотограф Эрик Булатов умер в возрасте 92 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Российскую академию художеств.
Булатов был автором картины «Слава КПСС» (1975), проданной в 2008 за $2,1 млн. Он много лет возглавлял список самых дорогих российских художников.
С 1989 года художник жил в Нью-Йорке, а с 1992 года — в Париже. В России проводились его выставки, также реализовывались проекты по его эскизам.
Материал дополняется
