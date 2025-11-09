Умершего во Франции художника Булатова похоронят в Москве
Прощание с советским и российским художником-концептуалистом Эриком Булатовым пройдет в Париже, но похоронят его в Москве, сообщила ТАСС подруга семьи Татьяна.
«Похоронен он будет в Москве. Эрик всегда говорил, что он должен быть похоронен только в России. Россия для него всегда была, есть и будет», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, Булатов скончался от эмфиземы легких. Три последних дня пролежал в одной из больниц Парижа, где и умер, добавила Татьяна.
О смерти почетного члена Российской академии художеств стало известно 9 ноября. Он умер в возрасте 92 лет. Булатов был автором картины «Слава КПСС» (1975), проданной в 2008 году за $2,1 млн. Он много лет возглавлял список самых дорогих российских художников.
Произведения художника хранятся в коллекциях Третьяковской галереи, Русского музея, Музея Людвига в Ахене в Германии, Центре Жоржа Помпиду во Франции. Булатов был лауреатом ордена Дружбы (2014), кавалером французского ордена Искусств и литературы.
