Умершего во Франции художника Булатова похоронят в Москве

Подруга семьи Булатова: с художником простятся в Париже, но похоронят в Москве

Эрик Булатов (Фото: Наталья Чернохатова / URA.RU / Global Look Press)

Прощание с советским и российским художником-концептуалистом Эриком Булатовым пройдет в Париже, но похоронят его в Москве, сообщила ТАСС подруга семьи Татьяна.

«Похоронен он будет в Москве. Эрик всегда говорил, что он должен быть похоронен только в России. Россия для него всегда была, есть и будет», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, Булатов скончался от эмфиземы легких. Три последних дня пролежал в одной из больниц Парижа, где и умер, добавила Татьяна.

О смерти почетного члена Российской академии художеств стало известно 9 ноября. Он умер в возрасте 92 лет. Булатов был автором картины «Слава КПСС» (1975), проданной в 2008 году за $2,1 млн. Он много лет возглавлял список самых дорогих российских художников.

Произведения художника хранятся в коллекциях Третьяковской галереи, Русского музея, Музея Людвига в Ахене в Германии, Центре Жоржа Помпиду во Франции. Булатов был лауреатом ордена Дружбы (2014), кавалером французского ордена Искусств и литературы.