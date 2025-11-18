 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
Венгрия пойдет в суд в случае запрета на импорт энергоресурсов

Сийярто в ответ на слова Зеленского о нефти: нападки на суверенитет неприемлемы
Сюжет
Война санкций

Венгрия обратится в суд, если ЕС обманным путем запретит импорт российских энергоресурсов, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит Index.hu. Он назвал это «вопиющим мошенничеством».

«Поэтому, конечно, если эта мера будет принята, мы оспорим ее в суде», — сказал он.

Совет ЕС утвердил план по отказу от импорта российского газа 20 октября. Он предусматривает, что отказ от сырья из России будет поэтапным: запрет вводится с 1 января 2026 года с сохранением переходного периода для действующих контрактов. В частности, краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2028 года.

Сийярто напомнил о недавней встрече премьер-министра Виктора Орбана и президента США Дональда Трампа, в ходе которой Венгрия получила освобождение от санкций США в отношении поставок нефти и газа из России.

«Каждый может быть уверен, что пока Дональд Трамп остается президентом США, а Виктор Орбан — премьер-министром Венгрии, это соглашение между ними будет действовать», — заверил он.

Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа
Политика
Фото:Hristo Rusev / Getty Images

Глава МИД, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина «не позволит продавать нефть в Венгрию», подчеркнул, что это нападки на венгерский суверенитет.

«В данной форме это словесные нападки на венгерский суверенитет, но если они имеют практические последствия, то это уже практическое нападение на венгерский суверенитет. Это неприемлемо», — считает Сийярто.

По его словам, Венгрия постоянно подвергается нападкам «с целью втянуть ее в войну».

«Каждый день происходит что-то, что заставляет их втянуть нас в войну на Украине. Будь то президент Украины, член украинского правительства, кто-то из Брюсселя, лидер какой-нибудь балтийской страны или Польши, провокации случаются каждый день, каждый день они пытаются втянуть нас в это», — уверяет он.

Однако венгерское правительство выступает против этого и не позволит втянуть себя, а значит, и Венгрию, заверил министр.

