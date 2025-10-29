В МИДе не исключили возобновление прямых рейсов между Россией и Японией

Москва не запрещала японским перевозчикам летать в Россию, «это было решение Токио», напомнил замглавы МИД Руденко. Россия не против возобновить авиасообщение, «как только они созреют», отметил он

Авиакомпании России и Японии обсуждают возобновление прямых рейсов, заявил «Известиям» замглавы российского МИДа Андрей Руденко.

«Идет работа и консультации между компаниями, но все зависит от позиции правительства Японии», — сказал он.

Дипломат отметил, что российская сторона не запрещала японским перевозчикам летать в Россию, «это было решение Токио».

«Как только они созреют — пожалуйста, мы не против [ввести прямые рейсы]», — сказал Руденко.

Прямое авиасообщение между странами было приостановлено в марте 2022 года после начала военных действий на Украине.

По данным туристического управления Японии, с января по сентябрь этого года страну посетили около 130 тыс. россиян, в то время как за весь прошлый год туда приехали 99 тыс., а в 2023 году — 42 тыс.

Вице-президент АТОР, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян связывает рост турпотока с лояльной визовой политикой Токио и доступными авиабилетами.

«Япония — это один из «монстров туризма». У них совокупный туристический объем — 35 млн поездок в год. И, конечно, как бы там сами японцы ни противились туристам, туристическая отрасль страны аполитична. Она умеет подстраиваться под нужды и готова работать со всеми клиентами», — пояснил он. В этом году билеты с пересадкой можно было купить за 35–45 тыс. руб. во время акций, за исключением туристических пиков.

В сентябре Токио объявил о закрытии всех шести филиалов «Японского центра» в России. Речь идет о головном офисе в Москве (на территории МГУ) и пяти филиалах — во Владивостоке, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Хабаровске и на Сахалине.

Однако в октябре стало известно, что японское посольство намерено открыть в стране визовые центры на фоне роста турпотока.