Япония прокомментировала возможность введения антироссийских санкций

Минору Кихара (Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press)

Япония будет принимать решения по украинскому вопросу, исходя из эффективности мер для достижения мира и собственных национальных интересов. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара, комментируя возможное введение новых санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

«Правительство будет действовать комплексно, оценивая как эффективность шагов для установления справедливого мира на Украине, так и необходимость защиты интересов Японии», — пояснил Кихара. Он подчеркнул, что Токио продолжит тесную координацию с международным сообществом, прежде всего с «Большой семеркой».

Отвечая на вопрос о возможном британском запрете на страхование перевозок российского СПГ, представитель японского правительства подтвердил осведомленность о этих сообщениях, но отказался от конкретных комментариев. Японские компании Mitsui и Mitsubishi владеют долями в проекте «Сахалин-2», который обеспечивает около 9% годового импорта сжиженного газа в Японию — крупнейшего мирового покупателя СПГ.

В середине октября глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что США ожидают отказа Японии от импорта российских нефти и газа. Об этом он сказал по итогам встречи с японским коллегой Кацунобу Като. Во время переговоров министры обсудили вопросы, касающиеся экономических отношений США и Японии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что требования США по поставкам нефти являются незаконными угрозами.