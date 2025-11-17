Два российских аэропорта приостановили прием и выпуск самолетов

В аэропортах Пензы и Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что приостановка работы необходима для обеспечения безопасности полетов.

Подобные ограничения регулярно вводят в российских аэропортах на фоне угрозы налета беспилотников.

Материал дополняется