Военная операция на Украине⁠,
0

Два российских аэропорта приостановили прием и выпуск самолетов

Аэропорты Пензы и Тамбова приостановили работу
Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Пензы и Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что приостановка работы необходима для обеспечения безопасности полетов.

Подобные ограничения регулярно вводят в российских аэропортах на фоне угрозы налета беспилотников.

Материал дополняется

