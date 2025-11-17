Два российских аэропорта приостановили прием и выпуск самолетов
В аэропортах Пензы и Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он отметил, что приостановка работы необходима для обеспечения безопасности полетов.
Подобные ограничения регулярно вводят в российских аэропортах на фоне угрозы налета беспилотников.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России