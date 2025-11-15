 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Аэропорт Саратова приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Аэропорт Саратова временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

О введении ограничительных мер он объявил в 19:02 мск (20:02 по местному времени). Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, напомнил представитель Росавиации.

Предыдущий раз аэропорт Саратова вводил аналогичные меры накануне вечером. Всего в ночь на 15 ноября и ранним утром работу ограничивали семь российских аэропортов. Позже меры отменили.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Саратов Саратовская область Росавиация ограничения безопасность полетов

