Аэропорт Саратова приостановил полеты
Аэропорт Саратова временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
О введении ограничительных мер он объявил в 19:02 мск (20:02 по местному времени). Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, напомнил представитель Росавиации.
Предыдущий раз аэропорт Саратова вводил аналогичные меры накануне вечером. Всего в ночь на 15 ноября и ранним утром работу ограничивали семь российских аэропортов. Позже меры отменили.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России