В посольстве Японии подтвердили, что ракеты Typhon убрали с ее территории

Мобильная наземная установка Typhon (Фото: Tim Kelly / Reuters)

Вооруженные силы США вывели с авиабазы морской пехоты Ивакуни в Японии мобильные наземные установки Typhon, ранее развернутые для сентябрьских американо-японских учений Resolute Dragon. Об этом РБК сообщили в посольстве Японии в России.

«На сегодняшний день подтверждено, что вывод ракетного комплекса Typhon с территории Японии завершен», — говорится в сообщении.

Ранее Kyoto Shimbun написала о полном выводе американцами Typhon с территории Японии.

По первоначальным планам американские военные должны были вывезти установки по завершении учений — 25 сентября, но к 10 ноября ракеты все еще находились в Японии. Как сообщило издание, эта ситуация вызвала обеспокоенность у местных общественных организаций.

Typhon — мобильная наземная пусковая установка, предназначенная для запуска крылатых ракет Tomahawk с дальностью полета около 2 тыс. км и многоцелевых ракет SM-6 дальностью до 500 км. Она специально разработана для использования в Индо-Тихоокеанском регионе.

Учения Resolute Dragon прошли на всей территории Японии с 11 по 25 сентября.