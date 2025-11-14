 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Военная операция на Украине⁠,
0

Медведев назвал конфликт на Украине самым кровопролитным в XXI веке

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Конфликт на Украине является самым кровопролитным в XXI веке, заявил председатель партии «Единая России», зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, в Европе образовался «гнойник», который используется против России и в конечном итоге «будет вскрыт».

«Это могут сделать [вскрыть] американцы, это, наверное, могут сделать европейцы, это может сделать и украинский народ, которому осточертела эта бандеровская клика, тянувшая Украину в самый кровопролитный конфликт XXI века», — передает его слова «РИА Новости».

В Киеве заявили, что «найдут применение» депортированным из США украинцам
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 1 сентября, сказал, что украинский кризис возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота на Украине. По его мнению, этот переворот был спровоцирован Западом.

Вторая причина кризиса, по словам российского лидера, заключается в «постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО». По мнению президента, необходимо «устранить первопричины кризиса», чтобы урегулирование было долгосрочным.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что урегулирование украинского конфликта тормозит пауза, которая возникла из-за нежелания Украины действовать «политико-дипломатическим путем».

В начале сентября советник президента России Антон Кобяков заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции в 2022 году составили 1,8 млн человек личного состава.

Российское Минобороны в последний раз отчитывалось о потерях армии в сентябре 2022 года — 5937 человек. Путин, отвечая, почему не раскрывается объем потерь среди российских военных, говорил: «Об этом, как правило, никогда не говорят, либо говорят, но извращают цифры». В июне 2024 года он оценивал соотношение безвозвратных потерь России и Украины примерно как один к пяти.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
МИД Румынии выразил протест послу России из-за падения обломков дрона Политика, 20:42
Впервые за полгода ввод жилья в России превысил прошлогодние показатели Недвижимость, 20:42
Шесть многоквартирных домов получили повреждения в Новороссийске Общество, 20:40
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
В Волгоградской области священник покончил с собой Общество, 20:32
Судан: ключевые факты о стране и вооруженном конфликте в Дарфуре База знаний, 20:31
В Швеции несколько человек погибли при столкновении автобуса с остановкой Общество, 20:29
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Как меняется рынок российской кибербезопасности Отрасли, 20:25
Карпин назвал игроков, которые не помогут сборной в матче с Чили Спорт, 20:25
В США попытаются убедить Трампа не возобновлять ядерные испытания Политика, 20:22
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Медведев назвал конфликт на Украине самым кровопролитным в XXI веке Политика, 20:15
Пойманный на кокаине Морозов забил в первом же матче после возвращения Спорт, 20:04
Кабмин подготовит план по повышению безопасности дорожного движения Общество, 20:01