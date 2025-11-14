Фото: Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Конфликт на Украине является самым кровопролитным в XXI веке, заявил председатель партии «Единая России», зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, в Европе образовался «гнойник», который используется против России и в конечном итоге «будет вскрыт».

«Это могут сделать [вскрыть] американцы, это, наверное, могут сделать европейцы, это может сделать и украинский народ, которому осточертела эта бандеровская клика, тянувшая Украину в самый кровопролитный конфликт XXI века», — передает его слова «РИА Новости».

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 1 сентября, сказал, что украинский кризис возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота на Украине. По его мнению, этот переворот был спровоцирован Западом.

Вторая причина кризиса, по словам российского лидера, заключается в «постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО». По мнению президента, необходимо «устранить первопричины кризиса», чтобы урегулирование было долгосрочным.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что урегулирование украинского конфликта тормозит пауза, которая возникла из-за нежелания Украины действовать «политико-дипломатическим путем».

В начале сентября советник президента России Антон Кобяков заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции в 2022 году составили 1,8 млн человек личного состава.

Российское Минобороны в последний раз отчитывалось о потерях армии в сентябре 2022 года — 5937 человек. Путин, отвечая, почему не раскрывается объем потерь среди российских военных, говорил: «Об этом, как правило, никогда не говорят, либо говорят, но извращают цифры». В июне 2024 года он оценивал соотношение безвозвратных потерь России и Украины примерно как один к пяти.

Материал дополняется