У убившей своего ребенка женщины заподозрили шизофрению

Женщина, подозреваемая в убийстве сына в Балашихе, голову которого нашли в Гольяновском пруду, может иметь диагноз «шизофрения», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

«Предварительно установлено, что женщина страдает шизофренией», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что подозреваемая ранее находилась на лечении в психиатрической клинике и употребляла наркотики.

Ранее женщину задержали в Подмосковье. На допросе она призналась в убийстве и написала явку с повинной, однако своих мотивов не объяснила. Во время обыска в квартире женщины следователи изъяли вещественные доказательства и ножи.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Фото: Прокуратура Москвы Фото: Прокуратура Москвы Фото: Прокуратура Москвы

Об обнаружении останков мальчика в пакете в пруду сообщила прокуратура Москвы 16 ноября. Позже следователи сообщили, что в квартире дома в Балашихе нашли тело шестилетнего мальчика. В прокуратуре Московской области подтвердили, что останки принадлежат одному ребенку.

По информации ведомства, о пропаже мальчика сообщила его бабушка. Она рассказала, что внука увел из дома сожитель матери, после чего она больше не видела ребенка.