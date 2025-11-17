 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

У убившей своего ребенка женщины заподозрили шизофрению

«РИА Новости»: мать ребенка, чью голову нашли в пруду Москвы, болеет шизофренией

Женщина, подозреваемая в убийстве сына в Балашихе, голову которого нашли в Гольяновском пруду, может иметь диагноз «шизофрения», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

«Предварительно установлено, что женщина страдает шизофренией», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что подозреваемая ранее находилась на лечении в психиатрической клинике и употребляла наркотики.

Ранее женщину задержали в Подмосковье. На допросе она призналась в убийстве и написала явку с повинной, однако своих мотивов не объяснила. Во время обыска в квартире женщины следователи изъяли вещественные доказательства и ножи.

Мать призналась в убийстве мальчика, голову которого нашли в пруду Москвы
Общество

Возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы

Об обнаружении останков мальчика в пакете в пруду сообщила прокуратура Москвы 16 ноября. Позже следователи сообщили, что в квартире дома в Балашихе нашли тело шестилетнего мальчика. В прокуратуре Московской области подтвердили, что останки принадлежат одному ребенку.

По информации ведомства, о пропаже мальчика сообщила его бабушка. Она рассказала, что внука увел из дома сожитель матери, после чего она больше не видела ребенка.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Орбан ответил на вопрос, является ли он троянским конем Путина

Глава войск США в Южной Корее назвал полуостров хабом против России

Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России

Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах

Какие страны для изгнания Мадуро выбирают в США — Politico

Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России
Авторы
Теги
Егор Алимов
мать ребенок шизофрения убийство Московская область
Материалы по теме
Мать призналась в убийстве мальчика, голову которого нашли в пруду Москвы
Общество
СК показал видео с задержанной матерью, подозреваемой в убийстве ребенка
Общество
Прокуратура показала кадры с места обнаружения останков ребенка в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 09:53
Кремль ответил на слова Стубба об упущенной встрече с Трампом в Будапеште Политика, 13:51
Кремль сообщил о продолжении контактов с Украиной по обмену пленными Политика, 13:41
Тело утонувшего в России индийского студента репатриировали на родину Общество, 13:40
На ведущей на Украину железной дороге в Польше произошел второй инцидент Политика, 13:40
Макрон и Зеленский подписали соглашение об усилении авиации Украины Политика, 13:39
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:33
ЕГЭ по русскому языку не будут разделять на профильный и базовый уровни Общество, 13:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Минздраве исключили изменение срока обучения врачей Общество, 13:27
ЕК предложила 3 варианта помощи Украине, один — при помощи активов России Политика, 13:27
Эксперты предложили варианты развития технологического лидерства России Национальные проекты, 13:24
Нардеп назвал никнейм Ермака на «пленках Миндича» Политика, 13:23
Полиция опровергла сообщения о заминированных деньгах в Солнечногорске Общество, 13:21
Безос создал стартап в области искусственного интеллекта Политика, 13:21
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17