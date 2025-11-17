Писториус назвал вариант, при котором Германия не будет возрождать армию

Борис Писториус (Фото: Hesham Elsherif / Getty Images)

Германия не вернется к обязательной воинской службе, если у нее будет достаточно добровольцев, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, при призыве возникнет проблема с ежегодным размещением 350 тыс. молодых людей. Кроме того, их некому будет учить.

«Возрождение воинской службы в том виде, в каком она была раньше, сейчас исключено. Мы сознательно полагаемся на добровольцев. Нам нужны мотивированные и подходящие», — пояснил немецкий министр.

Писториус считает, что при такой стратегии в долгосрочной перспективе Берлин получит гораздо больше пользы, чем если будет заставлять всех молодых людей служить в армии. При этом он согласился, что если у страны не будет достаточно добровольцев, то придется ввести обязательную военную службу. «Бундестаг примет решение, если до этого дойдет. И это правильный подход», — заключил он.

В этом же интервью Писториус предположил, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией. Поэтому начиная с середины 2027 года в Германии начнут проводить комплексные медицинские обследования, чтобы определить, кого можно призвать в случае чрезвычайного положения в стране, пояснил он.

Обязательная воинская служба в Германии была приостановлена в 2011 году, когда бундестаг перешел на полностью профессиональную армию. Но в стране иногда звучат призывы вернуть ее. Так, в июле президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в стране следует вернуть обязательный призыв в армию. Он отметил, что в связи с конфликтом на Украине в Европе «разрушена архитектура безопасности» и на этом фоне европейские страны, в том числе Германия, должны «защищать себя иначе и лучше».

Российские власти отвергают любые подозрения в намерении напасть на страны Европы. Президент Владимир Путин называл заявления о планах России атаковать НАТО «невероятной ложью».