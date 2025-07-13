Президент Германии выступил за возвращение обязательного призыва в армию

Чтобы Германия могла себя защитить, немецкая армия должны быть должным образом укомплектована, заявил Штайнмайер. Канцлер пообещал «новую, привлекательную добровольную военную службу»

Фото: Christoph Schmidt / dpa / Global Look Press

Германии следует вернуть обязательный призыв в армию, заявил президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью ZDF.

Он отметил, что в связи с конфликтом на Украине в Европе «разрушена архитектура безопасности» и на этом фоне европейские страны, в том числе Германия, должны «защищать себя иначе и лучше».

«Я сторонник призыва, потому что я говорю, что с изменением ситуации с безопасностью в Европе, с тем, что идет война, с выводами, которые мы из этого сделали, чтобы лучше защитить себя, бундесвер также должен быть укомплектован личным составом», — сказал Штайнмайер.

По его мнению, это может быть достигнуто только в том случае, если больше молодых людей снова будут привлекать на военную службу. Для этого сама служба также должна стать привлекательной для молодежи, отмечает немецкий президент. Он выражает сомнение, что необходимое увеличение численности личного состава может быть достигнуто только на добровольной основе. «Никто не может быть уверен, и уж точно не министр обороны, что этого будет достаточно», — говорит немецкий президент.

Всеобщая воинская обязанность была отменена в ФРГ в 2011 году.

Немецкий канцлер Фридзрих Мерц пообещал сделать армию республики сильнейшей в Европе. «Наши друзья и партнеры также ждут этого от нас. Более того, они практически требуют этого», — сказал он в середине мая. Канцлер пояснил, что для увеличения численности войск будет введена «новая, привлекательная добровольная военная служба».

Весной 2024 года Минобороны Германии анонсировало разработку самой радикальной реформы бундесвера со времен холодной войны, взяв за образец так называемую скандинавскую модель, где военная служба является добровольной.

По словам источников Bloomberg, годовой оборонный бюджет в 2025 году и последующих годах должен увеличиться более чем до €60 млрд ($67,4 млрд) по сравнению с €52 млрд в 2024-м.