FT узнала о риске срыва проекта франко-немецкого истребителя на €100 млрд

Проект Future Combat Air System находится под угрозой из-за разногласий Германии и Франции, пишет Financial Times. По данным издания, страны не могут выбрать конструкцию самолета и поставщиков

Фото: Airbus

Крупнейший европейский проект, посвященный созданию новейшего истребителя стоимостью €100 млрд, находится на грани срыва из-за углубления разногласий между Францией и Германией, сообщает Financial Times (FT).

По данным издания, в последние недели обострилась «затянувшаяся борьба за власть» над проектом Future Combat Air System (FCAS). Это произошло, когда стало известно, что Берлин рассматривает возможность заменить Францию на Великобританию или Швецию из-за конфликтов с французской компанией Dassault Aviation.

FCAS — это совместная европейская программа создания авиационного комплекса, в ней участвуют Франция, Германия и Испания. Включает разработку истребителя шестого поколения, который должен прийти на смену французскому Dassault Rafale и немецкому Eurofighter Typhoon примерно к 2040 году. Генеральные подрядчики — Dassault Aviation (Франция) и Airbus Defence and Space (Германия).

Генеральный директор Dassault Aviation Эрик Траппье заявил, что его компания может справиться с задачей самостоятельно, поскольку обладает всеми необходимыми знаниями и опытом.

Три источника издания выразили сомнения, что проект доживет до конца года. «Мы находимся на грани краха и в настоящем тупике», — заявил один из них.

По данным FT, причиной конфликта стали разделение труда, выбор поставщиков и контроль над конструкцией самолета. Решение о целесообразности сохранения проекта будут принимать президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Dassault потребовала большего контроля над разработкой самолета FCAS, отмечает издание. Берлин выступил против, настаивая, что французская сторона должна придерживаться условий сделки. Эту же позицию занимала компания Airbus. «У меня мало надежды на то, что все получится», — сказал источник FT, близкий к французской стороне.

Аналитик Agency Partners Саш Туса заявил, что проблема Германии заключается в том, что местным специалистам не хватит навыков для разработки совершенно нового боевого самолета даже при условии достаточного бюджета. «Ей нужны партнеры, обладающие этими недостающими навыками», — уточнил эксперт.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил Financial Times, что он скептически относится к разработке совместного истребителя с Германией, так как королевство хочет сохранить «возможность проектировать истребители в соответствии с нашими оперативными потребностями». Издание утверждает, что Великобритания более открыта к возможному сотрудничеству.

Если FCAS развалится, Dassault продолжит реализацию собственных проектов истребителей при поддержке французского правительства, пишет FT. Издание отмечает, что у Франции недостаточно возможностей для самостоятельного финансирования проекта, подобного совместному с Германией.

В сентябре Politico со ссылкой на источники сообщило, что Германия может заменить французских партнеров шведскими или британскими, если соглашение о реализации FCAS не будет заключено до конца года. Немецкие чиновники считают, что французская промышленность чересчур стремится занять доминирующее положение в проекте. В Берлине рассматривают вариант продолжить сотрудничество лишь с Испанией или же привлечь к работе авиастроителей из Швеции и Великобритании.

Politico пишет, что Швеция может внести свой вклад в FCAS, подключив корпорацию SAAB, которая выпускает истребители Gripen и обладает многолетним опытом в производстве авионики, сенсоров и легких корпусов самолетов.

Великобритания возглавляет конкурирующую глобальную программу боевой авиации, предоставив ей промышленную базу корпорации BAE Systems. Как BAE сможет работать над двумя конкурирующими проектами без конфликта интересов, неизвестно, отмечает издание.