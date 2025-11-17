FT узнала о попытке Лондона открыть неофициальный канал связи с Москвой

FT: Британия вышла за рамки и пыталась наладить связь с Россией без США

Юрий Ушаков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Лондон попытался единолично открыть неофициальный канал связи с Москвой, но «разговор прошел не очень хорошо», пишет газета Financial Times (FT).

По данным издания, советник премьера Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл позвонил помощнику президента России Владимира Путина по внешней политике Юрию Ушакову, потому что Британия и ее ближайшие европейские союзники опасались, что администрация президента США Дональда Трампа может «поставить под сомнение их интересы» в вопросе Украины.

Подход Пауэлла был задуман как способ «обеспечить корректное доведение» позиции Великобритании и других европейских стран до Москвы, пишет газета.

Однако телефонный разговор между Пауэллом и Ушаковым оказался единичным и не смог открыть новую линию связи с ближним окружением Путина, рассказал источник. В статье говорится, что призыв Пауэлла не был частью скоординированной кампании G7, а представлял собой независимую инициативу Великобритании, поддержанную некоторыми европейскими столицами.

Другой европейский чиновник заявил, что некоторые союзники Лондона обеспокоены тем, что Пауэлл связался с Москвой до того момента, «как на Россию оказано большее давление» посредством санкций и других мер. Он также добавил, что существуют опасения, что администрация Трампа может быть настроена враждебно из-за попытки Пауэлла открыть отдельный канал связи за пределами возглавляемых США усилий по обеспечению мирных переговоров.

В Кремле подтвердили контакт советника британского премьера Кира Стармера с российской стороной по инициативе Лондона. Но взаимного диалога не получилось, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Пауэлл продемонстрировал «дефицит намерений и желаний» выслушать позицию Москвы.

В сентябре Песков назвал Великобританию одной из главных стран, которые поддерживают продолжение конфликта. По его словам, во время визита в Британию Трампу рассказывали о планах оказывать давление на Россию и усиливать санкции. Эти намерения Запада не способствуют урегулированию, считают в Кремле.