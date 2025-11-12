Кремль объяснил неудачу советника Стармера с налаживанием контакта

Джонатан Пауэлл (Фото: Zuma / ТАСС)

Контакт советника по нацбезопасности премьера Британии Джонатана Пауэлла с российской стороной по его инициативе имел место, но взаимного диалога не получилось, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Диалог не получил продолжения. Дело в том, что в ходе этого контакта было острое желание собеседника рассказать о позиции европейцев и был дефицит намерений и желаний послушать нашу позицию. Конечно же в условиях невозможности проведения мнений взаимного диалог не получился», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее источники Financial Times сообщили, что советник Кира Стармера Пауэлл безуспешно пытался наладить неофициальный контакт связи с российскими властями. Так, по данным газеты, в начале 2025 года он звонил помощнику президента России Юрию Ушакову, но беседа прошла не очень удачно.

FT отмечала, что свою попытку Пауэлл предпринял на фоне опасений в Европе, что интересы США при Дональде Трампе расходятся с интересами европейских стран, в том числе относительно Украины. В последние месяцы контактов советника британского премьера с помощником российского президента не было.

Кремль заявлял, что европейские страны «всячески раззадоривают» Украину и провоцируют на продолжение боевых действий, и с этим связана пауза в мирном процессе. Тем не менее, говорил президент Владимир Путин, Россия сохраняет надежду на восстановление конструктивных отношений с Европой.