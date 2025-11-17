Москвичей предупредили о морозных ощущениях из-за высокой влажности
Жителей Москвы ждет непростая погода в понедельник, 17 ноября, из-за высокой влажности (94%), свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода». Днем столбики термометров покажут +4, но из-за дождя со снегом температура будет ощущаться как −4.
Атмосферное давление при этом будет весь день в пределах нормы — 741 мм рт. ст., ожидается слабая магнитная буря и ветер южного направления со скоростью 3 м/с.
До конца недели погода продолжит меняться в соответствии с ноябрьским характером. Температурные показатели днем будут колебаться около нуля, иногда поднимаясь до +3, а ночами опустятся до −2. Вероятность легких и умеренных осадков сохранится, так что стоит ожидать как дождь, так и мокрый снег.
Московский регион в понедельник окажется на пути теплого атмосферного фронта из-за циклона, который направляется в Прибалтику, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «В такой ситуации ожидается облачная погода, пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый снег, а затем и в дожди», — пояснил он.
На севере и западе региона возможны ледяные дожди и гололедица, добавил синоптик. При этом к вечеру температура поднимется до +5–6. А во вторник, 18 ноября, на градусниках уже можно будет увидеть днем до +10, подчеркнул Леус.
Ночью 15 ноября в Москве выпал первый снег. Синоптики предупредили жителей столицы о гололедице и постепенном снижение температур. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд считает, что предстоящая зима в России будет холоднее предыдущей.
