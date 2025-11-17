 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Москвичей предупредили о морозных ощущениях из-за высокой влажности

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Жителей Москвы ждет непростая погода в понедельник, 17 ноября, из-за высокой влажности (94%), свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода». Днем столбики термометров покажут +4, но из-за дождя со снегом температура будет ощущаться как −4.

Атмосферное давление при этом будет весь день в пределах нормы — 741 мм рт. ст., ожидается слабая магнитная буря и ветер южного направления со скоростью 3 м/с.

До конца недели погода продолжит меняться в соответствии с ноябрьским характером. Температурные показатели днем будут колебаться около нуля, иногда поднимаясь до +3, а ночами опустятся до −2. Вероятность легких и умеренных осадков сохранится, так что стоит ожидать как дождь, так и мокрый снег.

Московский регион в понедельник окажется на пути теплого атмосферного фронта из-за циклона, который направляется в Прибалтику, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «В такой ситуации ожидается облачная погода, пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый снег, а затем и в дожди», — пояснил он.

В Гидрометцентре предупредили о заметно более холодной зиме в этом году
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

На севере и западе региона возможны ледяные дожди и гололедица, добавил синоптик. При этом к вечеру температура поднимется до +5–6. А во вторник, 18 ноября, на градусниках уже можно будет увидеть днем до +10, подчеркнул Леус.

Ночью 15 ноября в Москве выпал первый снег. Синоптики предупредили жителей столицы о гололедице и постепенном снижение температур. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд считает, что предстоящая зима в России будет холоднее предыдущей.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Погода Москва осадки зима
Материалы по теме
Москвичам пообещали сырую погоду и легкие заморозки
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заметно более холодной зиме в этом году
Общество
Вильфанд призвал москвичей поторопиться с переходом на зимнюю резину
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Почему ваши проекты в компании проваливаются, а вас делают виноватымПодписка на РБК, 09:07
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01
Долги малого бизнеса перед банками упали впервые за 6 лет. Что это значитПодписка на РБК, 09:00
Зарплаты дворников осенью выросли сильнее всего среди работников ЖКХ Недвижимость, 09:00
В МВД рассказали, как «почистить» свой цифровой след в интернете Общество, 08:59
Москвичей предупредили о морозных ощущениях из-за высокой влажности Общество, 08:54
«Сбер» сообщил о штатной работе всех сервисов Финансы, 08:48
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Нет цветным носкам и соцсетям на работе. Как оформить правила компанииПодписка на РБК, 08:37
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Пугачева потеряла право на товарный знак в России Общество, 08:24
Porsche в упадке: почему покупатели отказываются от немецких премиум-автоПодписка на РБК, 08:11
Глава войск США в Южной Корее назвал полуостров «хабом против России» Политика, 08:11
ПВО за ночь уничтожила 36 беспилотников над семью регионами России Политика, 07:52
Мерц в день памяти жертв войн призвал обеспечить мир силой Политика, 07:49