Общество
0

В Москве выпал первый снег. Видео

Появились кадры первого снега в Москве
В Москве после ночного дождя выпал первый снег. Он будет идти до 15:00, а эксперты предупредили жителей столицы о гололедице и постепенном снижение температур

В Москве выпал первый снег. Видео
Video

Утром 15 ноября в Москве выпал первый снег. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что минувшей ночью прошли дожди, но уже к 06:00 мск в городе стал падать чистый снег.

Синоптик подчеркнул, что осадки столице будут идти до 15:00 мск преимущественно в виде снега. Поздним вечером ожидается гололедица. Кроме того, москвичей предупредили, что до конца недели в городе ожидается постепенное снижение дневных температур, которые будут колебаться в пределах 0—2 градусов днем, а ночами возможны заморозки до минус 2 градусов.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Москва снег осадки

