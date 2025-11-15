В Москве выпал первый снег. Видео
Утром 15 ноября в Москве выпал первый снег. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что минувшей ночью прошли дожди, но уже к 06:00 мск в городе стал падать чистый снег.
Синоптик подчеркнул, что осадки столице будут идти до 15:00 мск преимущественно в виде снега. Поздним вечером ожидается гололедица. Кроме того, москвичей предупредили, что до конца недели в городе ожидается постепенное снижение дневных температур, которые будут колебаться в пределах 0—2 градусов днем, а ночами возможны заморозки до минус 2 градусов.
