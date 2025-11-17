В МВД рассказали, как «почистить» свой цифровой след в интернете

Фото: Андрей Любимов / РБК

Полностью удалить данные о себе в Сети невозможно, однако можно минимизировать ущерб: чтобы «почистить» свой информационный след, следует удалить свои заброшенные аккаунты, компрометирующую информацию о себе, а также электронные письма со старыми паролями и логинами. Об этих и других способах сообщила пресс-служба Киберполиции в телеграм-канале.

Хранение старой информации о пользователе в интернете чревато рисками: в частности, она может стать поводом для шантажа, уточнили в ведомстве. Киберполиция рекомендовала несколько способов минимизации ущерба:

следует найти информацию о себе в браузере, вбив свое имя, электронный адрес или никнеймы, дополнительно можно использовать поисковые сервисы Namechk и Web Cleaner;

можно удалить свои заброшенные страницы и аккаунты, а также отозвать доступ у старых приложений;

если при поиске пользователь обнаружил ссылки на компрометирующую или ложную информацию о себе, он может применить «право на забвение». Для этого необходимо подать официальные заявки в службы поддержки поисковых систем, а если данные лежат на сайте, то можно найти владельца через who.is и попросить лично их удалить;

следует включить мониторинг утечек, а также настроить приватность в соцсетях и операционных системах;

удалить персональные данные также можно через расчистку почты, особенно через удаление писем со старыми паролями, логинами и другими личными данными;

также пользователю следует чистить кэш, куки и историю браузера.

В октябре МВД рекомендовало россиянам не указывать в своих профилях в соцсетях полностью фамилию, имя и отчество, а также дату рождения, потому что мошенники могут использовать эту информацию в преступных целях. Ведомство также не рекомендует публично размещать где-либо персональные данные.

Ранее ведомство призвало к осторожности с некоторыми категориями данных при использовании смартфона, чтобы они не стали доступны мошенникам.

Сканы паспорта, СНИЛС, ИНН, водительских прав и банковских карт в МВД рекомендовали хранить в защищенных облачных хранилищах с двухфакторной аутентификацией. Для хранения паролей от социальных сетей или банковских приложений в ведомстве рекомендуют использовать менеджеры паролей или хранить записи офлайн.