Военная операция на Украине
0

Губернатор сообщил об отражении атаки на подстанцию в Ульяновской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО отразили атаку беспилотников на электроподстанцию в Вешкаймском районе Ульяновкой области, сообщил губернатор Алексей Русских.

Обошлось без пострадавших, на месте падения обломков работают специалисты, рассказал глава региона. «Электроснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме», — написал он.

Материал дополняется

Александра Озерова
