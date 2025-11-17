Губернатор сообщил об отражении атаки на подстанцию в Ульяновской области
Силы ПВО отразили атаку беспилотников на электроподстанцию в Вешкаймском районе Ульяновкой области, сообщил губернатор Алексей Русских.
Обошлось без пострадавших, на месте падения обломков работают специалисты, рассказал глава региона. «Электроснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме», — написал он.
Материал дополняется
