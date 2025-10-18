В Ульяновской области произошел пожар на подстанции после атаки БПЛА
ВСУ четырьмя дронами атаковали подстанцию в поселке Вешкайм в Ульяновской области ночью, произошли два взрыва, сообщает Центр управления регионом (ЦУР) Ульяновской области в телеграм-канале.
В результате взрывов произошел пожар, его локализовали, а работу на подстанции восстановили. По информации на данный момент, никто не пострадал.
Ночью в Ульяновской области объявили беспилотную опасность, говорилось в приложении МЧС. Тревога действовала с 0:21 по 5:31 мск. В Росавиации сообщили, что аэропорт Ульяновска (Баратаевка) приостанавливал полеты примерно с 2:35 по 4:30 мск.
