Военная операция на Украине⁠,
0

В Ульяновской области произошел пожар на подстанции после атаки БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

ВСУ четырьмя дронами атаковали подстанцию в поселке Вешкайм в Ульяновской области ночью, произошли два взрыва, сообщает Центр управления регионом (ЦУР) Ульяновской области в телеграм-канале.

В результате взрывов произошел пожар, его локализовали, а работу на подстанции восстановили. По информации на данный момент, никто не пострадал.

Аэропорты Ульяновска и Самары открыли для полетов
Политика
Фото:Наталья Гарнелис / ТАСС

Ночью в Ульяновской области объявили беспилотную опасность, говорилось в приложении МЧС. Тревога действовала с 0:21 по 5:31 мск. В Росавиации сообщили, что аэропорт Ульяновска (Баратаевка) приостанавливал полеты примерно с 2:35 по 4:30 мск.

