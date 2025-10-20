Русских: в Ульяновской области предотвратили атаку дрона на подстанцию

Губернатор Ульяновской области сообщил о попытке атаки БПЛА на подстанцию

В Ульяновской области предотвратили атаку дрона на подстанцию в поселке Вешкайме, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Алексей Русских в телеграм-канале.

«Электроснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме. На месте работают спецслужбы», — написал глава региона. Он добавил, что на данный момент в Ульяновской области снят режим беспилотной опасности.

Русских также напомнил о запрете распространять в сети фото и видео атаки беспилотников, а также их уничтожения средствами ПВО.

Материал дополняется