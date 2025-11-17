В Пензенской области отменили план «Ковер» и «беспилотную опасность»

В Пензенской области отменили план «Ковер» и режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

«На территории Пензенской области отменен план «Ковер» и режим «Беспилотная опасность». Временный запрет на использование воздушного пространства снят», — написал он.

Режим беспилотной опасности держался около четырех часов — с 23:47 до 03:42. План «Ковер» также отменили спустя практически три часа.

План «Ковер» применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. После его введения все самолеты должны покинуть указанную зону или совершить немедленную посадку.

В аэропорту Пензы с 01:15 мск действуют ограничения на прем и выпуск самолетов. Также работа приостановлена в аэропорту Тамбова. На момент публикации в Росавиации не сообщали о снятии ограничений.