 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Пензенской области отменили план «Ковер» и «беспилотную опасность»

Сюжет
Военная операция на Украине

В Пензенской области отменили план «Ковер» и режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

«На территории Пензенской области отменен план «Ковер» и режим «Беспилотная опасность». Временный запрет на использование воздушного пространства снят», — написал он.

Режим беспилотной опасности держался около четырех часов — с 23:47 до 03:42. План «Ковер» также отменили спустя практически три часа.

План «Ковер» применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. После его введения все самолеты должны покинуть указанную зону или совершить немедленную посадку.

Два российских аэропорта приостановили прием и выпуск самолетов
Политика

В аэропорту Пензы с 01:15 мск действуют ограничения на прем и выпуск самолетов. Также работа приостановлена в аэропорту Тамбова. На момент публикации в Росавиации не сообщали о снятии ограничений.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Александра Озерова
Олег Мельниченко Пензенская область БПЛА беспилотники
Материалы по теме
Шестой аэропорт приостановил полеты на фоне плана «Ковер»
Политика
Аэропорт Оренбурга приостановил полеты из-за плана «Ковер» в области
Политика
Губернатор сообщил о введении плана «Ковер» в Пензенской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
В РПЦ призвали священников «не подставляться» во время проповеди Общество, 04:23
Губернатор сообщил об отражении атаки на подстанцию в Ульяновской области Политика, 04:22
В Пензенской области отменили план «Ковер» и «беспилотную опасность» Политика, 03:59
Американские военные нанесли удар по судну в Тихом океане Политика, 03:40
Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России Политика, 03:37
Трамп допустил переговоры с Мадуро на фоне обострения Политика, 03:11
Кудашов объявил об уходе с поста главного тренера хоккейного «Динамо» Спорт, 03:03
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах Технологии и медиа, 02:59
В Госдуме предложили исключить выходные из числа отпускных дней Общество, 02:58
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Норвегия обыграла Италию и впервые с 1998 года прошла на ЧМ по футболу Спорт, 02:30
В Польше обнаружили повреждения железной дороги, ведущей на Украину Политика, 02:05
Орбан ответил на вопрос, является ли он «троянским конем» Путина Политика, 02:00
Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России Экономика, 02:00