В Пензенской области отменили план «Ковер» и «беспилотную опасность»
В Пензенской области отменили план «Ковер» и режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.
«На территории Пензенской области отменен план «Ковер» и режим «Беспилотная опасность». Временный запрет на использование воздушного пространства снят», — написал он.
Режим беспилотной опасности держался около четырех часов — с 23:47 до 03:42. План «Ковер» также отменили спустя практически три часа.
План «Ковер» применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. После его введения все самолеты должны покинуть указанную зону или совершить немедленную посадку.
В аэропорту Пензы с 01:15 мск действуют ограничения на прем и выпуск самолетов. Также работа приостановлена в аэропорту Тамбова. На момент публикации в Росавиации не сообщали о снятии ограничений.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России