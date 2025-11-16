Прокуратура показала кадры с места обнаружения останков ребенка в Москве

Фото: Прокуратура Москвы Фото: Прокуратура Москвы Фото: Прокуратура Москвы

Московская прокуратура опубликовала фото рюкзака и пакета, в которых находились останки человека, обнаруженные в Гольяновском пруду на востоке Москвы.

Части тела нашли 16 ноября. Как сообщили в столичному СК, останки принадлежали ребенку 7–10 лет, он умер не более двух дней назад. По информации телеграм-канала Baza, в пруду обнаружили голову несовершеннолетнего.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 Уголовного кодекса (убийство), максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы. Водолазы начали обследовать дно Гольяновского пруда. Прокуратура поставила на контроль ход расследования.