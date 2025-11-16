 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

Прокуратура показала кадры с места обнаружения останков ребенка в Москве

Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы

Московская прокуратура опубликовала фото рюкзака и пакета, в которых находились останки человека, обнаруженные в Гольяновском пруду на востоке Москвы.

Части тела нашли 16 ноября. Как сообщили в столичному СК, останки принадлежали ребенку 7–10 лет, он умер не более двух дней назад. По информации телеграм-канала Baza, в пруду обнаружили голову несовершеннолетнего.

СК завел дело после обнаружения останков ребенка в Гольяновском пруду
Общество
Фото:ГСУ СК России по г. Москве

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 Уголовного кодекса (убийство), максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы. Водолазы начали обследовать дно Гольяновского пруда. Прокуратура поставила на контроль ход расследования.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Москва останки прокуратура

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
СК завел дело после обнаружения останков ребенка в Гольяновском пруду
Общество
В Москве в Гольяновском пруду нашли останки ребенка
Общество
В Красногорске завели дело после ранения ребенка при взрыве бомбы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Меньше проверок: как развивается контрольно-надзорная деятельность Дискуссионный клуб, 19:15
Reuters сообщил о возобновлении экспорта нефти из порта Новороссийска Политика, 19:12
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Португалия без Роналду разгромила Армению и завоевала путевку на ЧМ-2026 Спорт, 19:00
Как промышленный дизайн делает дроны более быстрыми Национальные проекты, 18:59
Орбан рассказал, что ответил бы на предложение Путина забрать Закарпатье Политика, 18:56
Маск заявил, что его человекоподобный робот Optimus искоренит бедность Технологии и медиа, 18:49
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Малкин забил второй гол подряд из-за ворот Спорт, 18:39
Как правильно вести переговоры с китайскими партнерами Отрасли, 18:31
За три часа над регионами России сбили 16 беспилотников ВСУ Политика, 18:28
FT узнала о планах Renault и Nissan возобновить альянс Бизнес, 18:21
В Казахстане объявили в розыск треш-стримера Mellstroy Общество, 18:17
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12