Водолазы обследуют пруд в Москве, где нашли останки ребенка
Водолазы обследуют дно Гольяновского пруда в Москве, где был обнаружен рюкзак с головой несовершеннолетнего ребенка. По предварительным данным следствия, погибшему было от семи до десяти лет, а смерть наступила не более двух дней назад. О начале работ на месте происшествия сообщил столичный Следственный комитет.
Территорию вокруг пруда полностью оцепили, на месте работают сотрудники полиции, следователи Следственного комитета и спасатели МЧС.
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 Уголовного кодекса (убийство), максимальное наказание — пожизненное лишение свободы. Расследование находится на контроле у прокуратуры.
