Общество⁠,
0

Пять россиян пострадали в ДТП с автобусом под Хургадой

Фото: Tamer A Soliman / Shutterstock
Фото: Tamer A Soliman / Shutterstock

Пять граждан России и две гражданки Азербаджана пострадали в ДТП с участием туристического автобуса возле города Порт-Галиб в Египте. Об этом сообщили в телеграм-канале генконсульства России в Хургаде.

Авария произошла 13 ноября в 19:00 по местному времени (20:00 мск). На дороге Кусейр — Марса-эль-Алам возле города Порт-Галиб в 190 км от Хургады столкнулись туристический автобус и грузовик. Водитель автобуса скончался на месте.

Пять россиян и двух азербайджанок доставили в больницы Хургады и Порт-Галиба. Как отметили в пресс-службе генконсульства, жизням граждан России ничего не угрожает, все пострадавшие имеют туристические страховки.

Ранее о том, что в аварии пострадали российские туристы, сообщило издание Sada El-Balad.

В Египте госпитализировали 14 россиян после ДТП с автобусом
Общество
Фото:Ahmed Gomaa / XinHua / Global Look Press

11 ноября в Египте с грузовиком столкнулся другой туристический автобус, следовавший из Хургады в Каир. Тогда в состоянии средней тяжести госпитализировали 14 россиян, еще один гражданин России погиб. В Российском союзе туриндустрии рассказали РБК, что всего пострадали 25 российских туристов, а также двое граждан Литвы и Швеции.

Анастасия Луценко
ДТП Египет туристы

