Пять россиян пострадали в ДТП с автобусом под Хургадой
Пять граждан России и две гражданки Азербаджана пострадали в ДТП с участием туристического автобуса возле города Порт-Галиб в Египте. Об этом сообщили в телеграм-канале генконсульства России в Хургаде.
Авария произошла 13 ноября в 19:00 по местному времени (20:00 мск). На дороге Кусейр — Марса-эль-Алам возле города Порт-Галиб в 190 км от Хургады столкнулись туристический автобус и грузовик. Водитель автобуса скончался на месте.
Пять россиян и двух азербайджанок доставили в больницы Хургады и Порт-Галиба. Как отметили в пресс-службе генконсульства, жизням граждан России ничего не угрожает, все пострадавшие имеют туристические страховки.
Ранее о том, что в аварии пострадали российские туристы, сообщило издание Sada El-Balad.
11 ноября в Египте с грузовиком столкнулся другой туристический автобус, следовавший из Хургады в Каир. Тогда в состоянии средней тяжести госпитализировали 14 россиян, еще один гражданин России погиб. В Российском союзе туриндустрии рассказали РБК, что всего пострадали 25 российских туристов, а также двое граждан Литвы и Швеции.
