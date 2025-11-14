 Перейти к основному контенту
Свое дело⁠,
0

Пятеро россиян пострадали при аварии в Египте

В Египте семеро иностранцев, включая пятеро россиян, пострадали в аварии с участием туристического микроавтобуса и легковушки, сообщает Sada El-Balad.

ДТП произошло на дороге Кусейр — Марса-Алам. В результате происшествия погиб один человек, раненых доставили в Центральную больницу Кусейра для оказания медицинской помощи.

Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Египте
Общество
Фото:Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Это не первая авария с россиянами в Египте за месяц. 11 ноября в ДТП попал автобус, следовавший из Хургады в туристические места в Каире. В результате пострадали 36 человек, включая более 20 россиян. Из них 14 госпитализировали в состоянии средней тяжести. В аварии погибли два человека: водитель автобуса и россиянка.

