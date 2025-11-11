В Египте госпитализировали 14 россиян после ДТП с автобусом

Фото: Ahmed Gomaa / XinHua / Global Look Press

14 российских туристов госпитализированы в состоянии средней тяжести после столкновения автобуса и грузовика в Египте, сообщает пресс-служба генконсульства России в Хургаде.

«Один [госпитализирован] в город Каир, двое — в город Рас-Гареб, 11 — в город Хургада», — говорится в сообщении.

Один российский турист в результате ДТП погиб. 12 человек возвращаются в отели.

Попавший в аварию автобус следовал из Хургады в туристические места в Каире. Утром 11 ноября Al Masry al Youm сообщило о двух погибших, включая водителя автобуса. Издание тогда же написало, что пострадали 36 человек, в числе которых 34 иностранца.

В Российском союзе туриндустрии тогда же сообщили РБК, что среди раненых — 25 россиян и двое иностранцев, а также уточнили, что, предварительно, в результате ДТП погибла россиянка. «В автобусе находились граждане Литвы и Швеции. Они ехали на автобусе на экскурсию из Хургады в Каир. Сейчас пострадавшие находятся в госпитале. Им оказывается вся необходимая помощь», — добавили в пресс-службе.