На запасные аэродромы из-за ограничений в Казани и Уфе отправили 8 рейсов

Аэропорты Уфы, Казани и Нижнекамска возобновили прием и выпуск воздушных судов, на запасные аэродромы во время действия ограничений отправили восемь рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

На запасные аэродромы направили два самолета, летевших в Казань, и шесть самолетов, направлявшихся в Уфу.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко. О снятии ограничений он сообщил в 6:53 мск.

В ночь на 15 ноября на фоне угроз атаки беспилотников ограничения на полеты также вводили аэропорты Ижевска, Тамбова, Саратова и Самары. Во всех воздушных гаванях, кроме тамбовской, ограничения уже сняли.