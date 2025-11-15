 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

На запасные аэродромы из-за ограничений в Казани и Уфе отправили 8 рейсов

Аэропорты Уфы, Казани и Нижнекамска возобновили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Уфы, Казани и Нижнекамска возобновили прием и выпуск воздушных судов, на запасные аэродромы во время действия ограничений отправили восемь рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

На запасные аэродромы направили два самолета, летевших в Казань, и шесть самолетов, направлявшихся в Уфу.

Седьмой за ночь аэропорт временно ограничил полеты
Политика

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко. О снятии ограничений он сообщил в 6:53 мск.

В ночь на 15 ноября на фоне угроз атаки беспилотников ограничения на полеты также вводили аэропорты Ижевска, Тамбова, Саратова и Самары. Во всех воздушных гаванях, кроме тамбовской, ограничения уже сняли.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Егор Алимов
Казань Уфа Нижнекамск аэропорты Росавиация

