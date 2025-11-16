Еще в двух аэропортах ограничили полеты

В аэропортах Нижнего Новгорода (Чкалов) и Уфы ввели ограничения на полеты, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Меры приняты, чтобы обезопасить полеты, говорится в сообщении. Кореняко также отметил ограничения в воздушном хабе Оренбурга — ранее об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, уточнив, что по всему региону объявлен план «ковер».

Ранее полеты приостановили в аэропортах Саратова (Гагарин), Волгограда, Пензы, Самары (Курумоч), Казани. На момент публикации ограничения сняты для хабов Пензы, Саратова, Самары.