Еще в двух аэропортах ограничили полеты
В аэропортах Нижнего Новгорода (Чкалов) и Уфы ввели ограничения на полеты, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Меры приняты, чтобы обезопасить полеты, говорится в сообщении. Кореняко также отметил ограничения в воздушном хабе Оренбурга — ранее об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, уточнив, что по всему региону объявлен план «ковер».
Ранее полеты приостановили в аэропортах Саратова (Гагарин), Волгограда, Пензы, Самары (Курумоч), Казани. На момент публикации ограничения сняты для хабов Пензы, Саратова, Самары.
