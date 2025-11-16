В российских регионах сбили 57 беспилотников за ночь
Российские силы ПВО за период с 23:00 мск 15 ноября до 7:00 мск 16 ноября уничтожили 57 беспилотников ВСУ над регионами, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Больше всего дронов — 23 — сбили в Самарской области, еще 17 — в Волгоградской области, по пять — в Саратовской и Ростовской областях, по три — в Курской и Воронежской областях, один — в Брянской области.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью силы ПВО отразили массированную воздушную атаку на регион. Военные перехватили беспилотники в Чертковском, Шолоховском, Тарасовском и Миллеровском районах. Пострадавших нет.
В Волгоградской области силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА, сообщили власти региона. В результате есть трое пострадавших. В городе повреждены несколько домов. Власти Волгограда подготовят два пункта временного размещения для жителей.
