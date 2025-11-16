 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В российских регионах сбили 57 беспилотников за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине

Российские силы ПВО за период с 23:00 мск 15 ноября до 7:00 мск 16 ноября уничтожили 57 беспилотников ВСУ над регионами, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Больше всего дронов — 23 — сбили в Самарской области, еще 17 — в Волгоградской области, по пять — в Саратовской и Ростовской областях, по три — в Курской и Воронежской областях, один — в Брянской области.

Трое ранены при массированной атаке БПЛА на Волгоградскую область
Политика

Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью силы ПВО отразили массированную воздушную атаку на регион. Военные перехватили беспилотники в Чертковском, Шолоховском, Тарасовском и Миллеровском районах. Пострадавших нет.

В Волгоградской области силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА, сообщили власти региона. В результате есть трое пострадавших. В городе повреждены несколько домов. Власти Волгограда подготовят два пункта временного размещения для жителей.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Полина Минаева
атака дронов Минобороны

