В российских регионах сбили 57 беспилотников за ночь

Российские силы ПВО за период с 23:00 мск 15 ноября до 7:00 мск 16 ноября уничтожили 57 беспилотников ВСУ над регионами, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Больше всего дронов — 23 — сбили в Самарской области, еще 17 — в Волгоградской области, по пять — в Саратовской и Ростовской областях, по три — в Курской и Воронежской областях, один — в Брянской области.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью силы ПВО отразили массированную воздушную атаку на регион. Военные перехватили беспилотники в Чертковском, Шолоховском, Тарасовском и Миллеровском районах. Пострадавших нет.

В Волгоградской области силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА, сообщили власти региона. В результате есть трое пострадавших. В городе повреждены несколько домов. Власти Волгограда подготовят два пункта временного размещения для жителей.