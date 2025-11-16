Жителей поврежденных при атаке БПЛА домов в Волгограде отправят в ПВР

Власти Волгограда подготовят два пункта временного размещения для жителей в результате массированной атаки БПЛА на Волгоградскую область, в городе повреждены несколько домов. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров в телеграм-канале администрации.

Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на регион, проинформировал Бочаров, трое человек пострадали. Кроме того, были повреждены жилые дома в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда. «Мною даны поручения администрации Волгограда подготовить пункт временного размещения в школе N51 и лицее N7», — написал в посте Бочаров.

Он подчеркнул, что такая мера нужна, чтобы обезопасить людей на время работы саперов.

Глава региона также сообщил, что в результате атаки в доме по адресу Кропоткина, 1 начался пожар, спасатели тушат огонь.

Ранее Бочаров сообщал, что в ночь на 14 ноября силы ПВО отразили атаку дронов на энергоинфраструктуру Волгоградской области. Как написал отметил тогда губернатор, необходимые для жизни системы работали штатно, перебоев с электроснабжением также не было.