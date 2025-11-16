Слюсарь заявил о массированной воздушной атаке на Ростовскую область

Силы ПВО отразили массированную воздушную атаку на Ростовскую область, сообщает губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Слюсарь уточнил, что военные перехватиили беспилотники в Чертковском, Шолоховском, Тарасовском и Миллеровском районах.

Пострадавших нет.

В ночь на 16 ноября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении военными беспилотников в регионе. Три человека пострадали, повреждения получили несколько домов в Волгограде, в одном из зданий произошел пожар. Губернатор получил организовать пункты временного размещения для жителей на время работы саперов.