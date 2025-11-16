Newsweek узнал об упоминании компромата на Трампа в переписке Эпштейна

Компромат на президента США Дональда Трампа нашли в опубликованной на днях переписке американского финансиста Джеффри Эпштейна с братом Марком. Об этом сообщает Newsweek.

12 ноября конгрессмены-демократы из комитета по надзору в палате представителей США опубликовали три электронных письма финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними девушками и покончившего с собой в тюрьме, а также другие связанные с ним документы.

В одном из писем, по данным издания, упоминаются Трамп, а также «Бубба» (Bubba), оба — в непристойном контексте.

«Bubba» — это прозвище бывшего президента США Билла Клинтона, но Марк Эпштейн сообщил Newsweek, что речь не о Клинтоне. Дополнительных деталей о личности «Bubba» или значении письма он не предоставил.

Трамп написал в Truth Social в ответ на публикацию документов: «Демократы снова пытаются поднять эту мистификацию с Джеффри Эпштейном, чтобы отвлечь внимание от того, как плохо они справились с шатдауном и многими другими вопросами. Только очень плохой или глупый республиканец попадется на эту уловку».

Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гиcлейн Максвелл, отбывает 20-летний тюремный срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Считается, что клиентами Эпштейна были в том числе влиятельные и состоятельные люди — политики и бизнесмены. Из-за связей с Эпштейном король Великобритании Карл III лишил своего брата Эндрю королевских титулов и распорядился о его выселении из резиденции в Виндзоре. Трамп и Эпштейн были знакомы с начала 1980-х, когда они жили по соседству во Флориде, писала The Washington Post. Мужчины часто появлялись вместе на публике, и Трамп неоднократно летал на самолете Эпштейна. В начале 2000-х они поссорились. Сам американский лидер неоднократно отрицал дружбу и связи с финансистом.