Политика⁠,
0

МИД Эстонии сообщил о проплывшем по Нарве катере с флагом ЧВК «Вагнер»

МИД Эстонии сообщил о проплывшем по реке Нарве катере с флагом ЧВК «Вагнер»

По реке Нарве проплыл катер береговой охраны с флагом ЧВК «Вагнер», сообщил МИД Эстонии со ссылкой на «поступившие информацию, фотографии и видеоматериалы».

В ведомство отметили, что внимательно следят за действиями российских пограничников.

«Мы также можем подтвердить, что все, что россияне пытаются сделать на реке Нарва, происходит под нашим бдительным надзором», — говорится в сообщении МИД. Фото и видео корабля ведомство опубликовало в соцсети X.

ЧВК «Вагнер» объявила о завершении миссии в Мали
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

Как пишет эстонское национальное телерадиовещание (ERR), катер заметили 2 ноября. На каком именно участке реки прошло судно, ни в ERR, ни в МИД не уточнили.

Нарва протекает по границе между Эстонией и Россией. Эстонский город Нарва и российский город Ивангород расположены на противоположных берегах реки.

Александра Озерова
ЧВК Вагнер МИД Эстонии пограничная служба
