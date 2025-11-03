МИД Эстонии сообщил о проплывшем по Нарве катере с флагом ЧВК «Вагнер»
По реке Нарве проплыл катер береговой охраны с флагом ЧВК «Вагнер», сообщил МИД Эстонии со ссылкой на «поступившие информацию, фотографии и видеоматериалы».
В ведомство отметили, что внимательно следят за действиями российских пограничников.
«Мы также можем подтвердить, что все, что россияне пытаются сделать на реке Нарва, происходит под нашим бдительным надзором», — говорится в сообщении МИД. Фото и видео корабля ведомство опубликовало в соцсети X.
Как пишет эстонское национальное телерадиовещание (ERR), катер заметили 2 ноября. На каком именно участке реки прошло судно, ни в ERR, ни в МИД не уточнили.
Нарва протекает по границе между Эстонией и Россией. Эстонский город Нарва и российский город Ивангород расположены на противоположных берегах реки.
