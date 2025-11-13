Мошенники научились обманывать россиян под предлогом проверки отопления

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В России зафиксировали новую схему мошенничества, при которой злоумышленники под видом сотрудников коммунальных служб рассылают в мессенджерах сообщения с предложением выбрать дату проверки отопительной системы, об этом «РИА Новости» рассказали в компании F6.

Аналитики F6 предупредили, что злоумышленники рассылают в мессенджерах сообщения от имени «диспетчера РСО» (ресурсоснабжающей организации), предлагая выбрать дату проверки отопительной системы перед сезоном. Для правдоподобности они используют, например, логотипы официальных сервисов.

После уточняющего вопроса жертве присылают ссылку на фейковый сайт с гослоготипами, где надпись «Проверка авторизации» через несколько секунд сменяется на «Авторизация успешна».

Затем мошенник звонит жертве, представляясь сотрудником службы безопасности, и сообщает о «входе» на фишинговый ресурс, убеждая, что это привело к потере доступа к личному кабинету. В F6 уточнили, что цель злоумышленников — создать панику и убедить пользователя в критической угрозе, чтобы получить доступ к его данным или средствам.

В F6 сообщили, что на финальном этапе мошенники требуют перевести деньги на «безопасный счет», «погасить» несуществующий кредит или «задекларировать» сбережения через курьера в целях безопасности. Однако средства идут на мошеннические счета.

«Самая надежная защита от таких манипуляций — не разговаривать с незнакомцами», — заявил специалист компании F6 по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков.

Ранее в ноябре F6 рассказала о схеме по похищению мошенниками доступа к личным кабинетам через сервисы поиска жилья. Злоумышленники связываются с владельцами квартир под видом потенциальных покупателей и арендаторов, затем присылают жертвам ссылки на фишинговую страницу, на которой якобы размещено точно такое же объявление. После перехода жертвы на сайт преступники взламывают личные кабинеты.