 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Как защититься от мошенников⁠,
0

Мошенники научились обманывать россиян под предлогом проверки отопления

F6: мошенники придумали схему обмана россиян под предлогом проверки отопления
Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В России зафиксировали новую схему мошенничества, при которой злоумышленники под видом сотрудников коммунальных служб рассылают в мессенджерах сообщения с предложением выбрать дату проверки отопительной системы, об этом «РИА Новости» рассказали в компании F6.

Аналитики F6 предупредили, что злоумышленники рассылают в мессенджерах сообщения от имени «диспетчера РСО» (ресурсоснабжающей организации), предлагая выбрать дату проверки отопительной системы перед сезоном. Для правдоподобности они используют, например, логотипы официальных сервисов.

В МВД рассказали, как распознать мошенников в мессенджерах
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

После уточняющего вопроса жертве присылают ссылку на фейковый сайт с гослоготипами, где надпись «Проверка авторизации» через несколько секунд сменяется на «Авторизация успешна».

Затем мошенник звонит жертве, представляясь сотрудником службы безопасности, и сообщает о «входе» на фишинговый ресурс, убеждая, что это привело к потере доступа к личному кабинету. В F6 уточнили, что цель злоумышленников — создать панику и убедить пользователя в критической угрозе, чтобы получить доступ к его данным или средствам.

В F6 сообщили, что на финальном этапе мошенники требуют перевести деньги на «безопасный счет», «погасить» несуществующий кредит или «задекларировать» сбережения через курьера в целях безопасности. Однако средства идут на мошеннические счета.

«Самая надежная защита от таких манипуляций — не разговаривать с незнакомцами», — заявил специалист компании F6 по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков.

Ранее в ноябре F6 рассказала о схеме по похищению мошенниками доступа к личным кабинетам через сервисы поиска жилья. Злоумышленники связываются с владельцами квартир под видом потенциальных покупателей и арендаторов, затем присылают жертвам ссылки на фишинговую страницу, на которой якобы размещено точно такое же объявление. После перехода жертвы на сайт преступники взламывают личные кабинеты.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Компании
Егор Алимов
мошенники отопление личный кабинет данные
F6

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В МВД рассказали, как распознать мошенников в мессенджерах
Общество
МВД назвало семь самых распространенных тем из объявлений мошенников
Общество
Мошенники начали обманывать россиян с помощью виртуальных кредиток
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 94,19 (-0,01) Инвестиции, 01:10 Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 81,29 (-0,07) Инвестиции, 01:10
В здании «ГЭС-2» в Москве началась эвакуация Общество, 18:30
Оставьте сотрудникам их время: как следить за работой на удаленке Образование, 18:29
39-летнего Радулова включили в состав сборной на Кубок «Первого канала» Спорт, 18:28
Над Черным морем перехватили 11 дронов за два часа Политика, 18:25
Мосбиржа назвала «плохим» кейсом обратный сплит девелопера ПИК Инвестиции, 18:24
В Красногорске задержали подозреваемого в обрушении на «Снежкоме» Общество, 18:22
МИД Польши назвал Балтийское море почти внутренним морем НАТО Политика, 18:21
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ГУМ-каток на Красной площади откроется 1 декабря в двадцатый раз Город, 18:19
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
ЦБ сообщил о предотвращении банками хищений у россиян на ₽3,5 трлн Общество, 18:08
ЦБ установил курс доллара на 14 ноября ниже ₽81 Инвестиции, 18:06
Центробанк Чехии первым в мире включил биткоин в свой портфель Крипто, 18:05
WP узнала, что Госдеп удалил записи о риске ядерной войны с СССР в 1980-х Политика, 18:03
ИИ определил округа Москвы, где в октябре сильнее всего подорожало жилье Недвижимость, 18:02