 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

В аэропортах Геленджика и Волгограда ввели ограничения на полеты

Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В аэропорту Геленджика, где полеты могут выполняться только в период с 08:30 до 20:00 мск, ввели дополнительные ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Согласно действующим рекомендациям, регулярные рейсы в/из Геленджика могут выполняться с 08:30 до 20:00 мск», — написал он.

Позднее Кореняко сообщил, что полеты ограничили также в аэропорту Волгограда.

Над Крымом и Черным морем за два часа перехватили 14 дронов
Политика
Фото:Минобороны России

Минобороны России ранее рассказало, что в период с 18:00 до 20:00 мск средства ПВО уничтожили 14 дронов в небе над Крымом и над акваторией Черного моря. Ранее над морской акваторией перехватили 11 беспилотников, а над Крымом — один.

В Севастополе работала ПВО, власти сообщили о четырех сбитых на удалении от берега дронах.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Теги
Геленджик Краснодарский край

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В Севастополе сработала ПВО
Политика
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 94,19 (-0,01) Инвестиции, 01:10 Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 81,29 (-0,07) Инвестиции, 01:10
ОАЭ исключают из списка офшоров. Что это значит для бизнесаПодписка на РБК, 21:35
Токаев в письме Путину заявил о «полном успехе» своего визита в Россию Политика, 21:33
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:24
Парламент Молдавии одобрил в первом чтении закрытие Русского дома Политика, 21:23
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
В ПСБ спрогнозировали золото по $5000 за унцию в 2026 году Инвестиции, 21:21
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 21:20
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Футболиста ЦСКА номинировали на премию Пушкаша за гол через себя Спорт, 21:09
В аэропортах Геленджика и Волгограда ввели ограничения на полеты Общество, 20:57
Над Крымом и Черным морем за два часа перехватили 14 дронов Политика, 20:57
Думе предложили ввести отпуск для ветеранов военной операции Политика, 20:43
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Экипаж упавшего на юге Карелии истребителя Су-30 погиб Общество, 20:34
Криптобиржи выпускают платежные карты. Какую выбрать Крипто, 20:30