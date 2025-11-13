В аэропортах Геленджика и Волгограда ввели ограничения на полеты

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В аэропорту Геленджика, где полеты могут выполняться только в период с 08:30 до 20:00 мск, ввели дополнительные ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Согласно действующим рекомендациям, регулярные рейсы в/из Геленджика могут выполняться с 08:30 до 20:00 мск», — написал он.

Позднее Кореняко сообщил, что полеты ограничили также в аэропорту Волгограда.

Минобороны России ранее рассказало, что в период с 18:00 до 20:00 мск средства ПВО уничтожили 14 дронов в небе над Крымом и над акваторией Черного моря. Ранее над морской акваторией перехватили 11 беспилотников, а над Крымом — один.

В Севастополе работала ПВО, власти сообщили о четырех сбитых на удалении от берега дронах.