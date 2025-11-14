Бочаров заявил об отражении атак на энергообъекты в Волгоградской области

ВСУ попытались атаковать объекты энергетической инфраструктуры в Волгоградской области, силы ПВО отразили удар, сообщает губернатор региона Бочаров в телеграм-канале администрации.

«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области», — сказал Бочаров.

Он подчеркнул, что электричество подается в штатном режиме, пострадавших нет, равно как и разрушений в жилых домах.

Вечером 13 ноября в аэропорту Волгограда ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, чтобы обезопасить полеты, сообщали в Росавиации. Мера длилась до раннего утра — 6:15 мск — 14 ноября.