Бочаров заявил об отражении атак на энергообъекты в Волгоградской области
ВСУ попытались атаковать объекты энергетической инфраструктуры в Волгоградской области, силы ПВО отразили удар, сообщает губернатор региона Бочаров в телеграм-канале администрации.
«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области», — сказал Бочаров.
Он подчеркнул, что электричество подается в штатном режиме, пострадавших нет, равно как и разрушений в жилых домах.
Вечером 13 ноября в аэропорту Волгограда ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, чтобы обезопасить полеты, сообщали в Росавиации. Мера длилась до раннего утра — 6:15 мск — 14 ноября.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций