Военная операция на Украине
0

Бочаров заявил об отражении атак на энергообъекты в Волгоградской области

Сюжет
Военная операция на Украине

ВСУ попытались атаковать объекты энергетической инфраструктуры в Волгоградской области, силы ПВО отразили удар, сообщает губернатор региона Бочаров в телеграм-канале администрации.

«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области», — сказал Бочаров.

Он подчеркнул, что электричество подается в штатном режиме, пострадавших нет, равно как и разрушений в жилых домах.

Над шестью районами Ростовской области сбили дроны
Политика

Вечером 13 ноября в аэропорту Волгограда ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, чтобы обезопасить полеты, сообщали в Росавиации. Мера длилась до раннего утра — 6:15 мск — 14 ноября.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Теги
Софья Полковникова
Андрей Бочаров энергообъект дроны

ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
