Трамп оценил вопрос журналистки о схожести отцовства и президентства

Дональд Трамп (Фото: Annabelle Gordon / Reuters)

Президент США Дональд Трамп поблагодарил журналистку GB News Бев Тернер за вопрос о том, можно ли сравнить роль президента с ролью отца. Во время интервью Тернер отметила, что дети Трампа демонстрируют к нему уважение и тепло, и предложила мысль о схожести «строгой любви» и четких границ в семье и в управлении страной.

«Я часто думаю, наблюдая за вами, что быть хорошим президентом — это немного похоже на то, как быть хорошим отцом. Строгая любовь, четкие границы в интересах людей, о которых вы заботитесь. Вам когда-нибудь приходило в голову, насколько роль президента похожа на роль отца?» — спросила она.

Трамп ответил, что никогда не думал об этом, а подобный вопрос никто еще не задавал ему. «Я никогда так об этом не думал. Не могу поверить, что мне задают вопрос, о котором я никогда не задумывался и который мне никогда не задавали», — сказал республиканец.

Он подчеркнул, что любит США и их граждан, а также рассказал о своем подходе к воспитанию детей, основанном на полном отказе от наркотиков, алкоголя и сигарет. Отвечая на вопрос о роли деда, Трамп сказал, что у него очень хорошая семья.

У Трампа пятеро детей: Дональд (1977), Иванка (1981), Эрик (1984), Тиффани (1993) и Бэррон (2006). Также у американского главы 11 внуков. После двух покушений, совершенных на него в 2024 году, Трамп заявил, что беспокоится за безопасность своей семьи в связи с угрозами.

В октябре республиканец в ходе поездки в гольф-клуб рассказал своей 18-летней внучке Кай Трамп о своей работе. «Как обстоят дела в Белом доме?» — спросила Кай Трампа в дороге. «Все отлично. Я хорошо провожу время там, я отлично поработал. Я остановил семь войн», — ответил Трамп.