Политика⁠,
0

Трамп рассказал внучке, что хочет примирить Россию и Украину

Трамп и его старшая внучка Кай вместе играли в гольф. Девушка расспросила дедушку о его работе, и президент напомнил, что уже «остановил семь войн» и надеется, что конфликт России и Украины тоже разрешится

Трамп рассказал внучке, что хочет примирить Россию и Украину
Video

Президент США Дональд Трамп рассказал своей 18-летней внучке Кай Трамп о своей работе, когда они ехали играть в гольф. Девушка опубликовала на YouTube-видео, как сыграла в гольф с дедушкой-президентом.

«Как обстоят дела в Белом доме?» — спросила Кай Трампа в дороге.

«Все отлично. Я хорошо провожу время там, я отлично поработал. Я остановил семь войн», — ответил ей дедушка и выразил надежду, что конфликт между Россией и Украиной тоже удастся завершить.

Кай — старшая внучка Трампа, дочь его первого сына Дональда-младшего и Ванессы Хэйдон (пара в разводе). Она родилась 12 мая 2007 года в Нью-Йорке. Девушка учится в Университете Майами. Гольфом она увлекается давно и участвует в различных соревнованиях, также Кай активно ведет соцсети — на YouTube у нее более 1,2 млн подписчиков.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

