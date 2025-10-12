Трамп рассказал внучке, что хочет примирить Россию и Украину
Президент США Дональд Трамп рассказал своей 18-летней внучке Кай Трамп о своей работе, когда они ехали играть в гольф. Девушка опубликовала на YouTube-видео, как сыграла в гольф с дедушкой-президентом.
«Как обстоят дела в Белом доме?» — спросила Кай Трампа в дороге.
«Все отлично. Я хорошо провожу время там, я отлично поработал. Я остановил семь войн», — ответил ей дедушка и выразил надежду, что конфликт между Россией и Украиной тоже удастся завершить.
Кай — старшая внучка Трампа, дочь его первого сына Дональда-младшего и Ванессы Хэйдон (пара в разводе). Она родилась 12 мая 2007 года в Нью-Йорке. Девушка учится в Университете Майами. Гольфом она увлекается давно и участвует в различных соревнованиях, также Кай активно ведет соцсети — на YouTube у нее более 1,2 млн подписчиков.
