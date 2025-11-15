Трамп заявил, что подаст к Би-би-си иск на сумму от $1 до $5 млрд

Трамп раскрыл, сколько он хочет отсудить у Би-би-си по иску о клевете

Президент США Дональд Трамп подаст к Би-би-си иск на сумму от $1 до $5 млрд за редактирование его речи в программе «Панорама», в суд он планирует обратиться на следующей неделе. Об этом президент заявил журналистам на борту Air Force One, передает Sky News.

«Мы должны это сделать, они даже признались, что сжульничали. Но это не значит, что они не могли этого не сделать. Они сжульничали. Они изменили слова, которые я произнес», — сказал республиканец.

Затем Трамп сообщил о намерении обсудить этот вопрос с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на предстоящих выходных. Он заявил, что «народ Великобритании очень возмущен произошедшим», поскольку это демонстрирует распространение Би-би-си фейковых новостей.

В интервью GB News Трамп заявил, что поступок Би-би-си является не просто распространением фейков, а коррупцией. Он подчеркнул, что «обязан» подать в суд на коррупцию.

Накануне британская телерадиокомпания принесла Трампу официальное извинение, однако отклонила его требования о компенсации. При этом адвокаты Трампа пригрозили подать в суд на Би-би-си и потребовать возмещения ущерба в размере $1 млрд, если корпорация не опубликует опровержение, не извинится и не выплатит ему компенсацию.

Инцидент связан с прошлогодним выпуском программы «Панорама», где при монтаже были совмещены фразы из выступления Трампа от 6 января 2021 года. В результате смонтированная версия создала впечатление, что политик напрямую призывал сторонников к штурму Капитолия. В частности, в эфире прозвучали скомбинированные фразы: «Мы пойдем к Капитолию, я буду с вами, и мы будем бороться. Мы будем бороться до конца», хотя в оригинальной речи эти слова были разделены часовым интервалом.

Председатель Би-би-си Самир Шах признал, что монтаж создал ложное впечатление о прямом призыве к насилию, и направил личное письмо с извинениями в Белый дом. Телерадиокомпания заявила о прекращении показа спорной программы 2024 года. В результате скандала свои посты покинули генеральный директор Тим Дэви и глава новостного департамента Дебора Тернесс.