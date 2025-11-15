Семьям погибших в ДТП с автобусом в Прикамье выплатят ₽1 млн
Семьям жертв ДТП в Пермском крае, в результате которого погибли семь человек, окажут единовременную материальную помощь в размере 1 млн руб., заявил глава региона Дмитрий Махонин.
Он также пообещал помощь пострадавшим, однако не уточнил деталей. «Из резервного фонда края семьям погибших будет оказана единовременная материальная помощь в размере 1 млн руб. Также материальную помощь окажем пострадавшим», — сообщил губернатор.
Авария произошла в ночь на 15 ноября. Погибли семь человек, включая ребенка. Еще 12 человек пострадали: пятеро находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные семь — в тяжелом.
ДТП произошло в Кунгурском муниципальном округе, вблизи деревни Черепахи. По предварительной информации, микроавтобус «Соболь» выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. По версии краевой Госавтоинспекции, участниками аварии стали «Газель» и грузовое авто Scania.
