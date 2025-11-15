 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Шесть взрослых и ребенок погибли в ДТП в Пермском крае

Минздрав: семь человек погибли в ДТП в Пермском крае

В результате аварии в Пермском крае пострадали 12 человек, еще семеро, включая ребенка, погибли, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.

Вскоре после аварии бригады скорой медпомощи выехали на место трагедии и оказали помощь нуждающимся. Однако медикам, несмотря на все усилия, спасти всех тяжелораненых участников происшествия не удалось.

Пять человек находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные семь — в тяжелом. К работе с пострадавшими, среди которых также есть ребенок, привлекли психологов.

Глава региона Дмитрий Махонин заявил, что семьям погибших выплатят 1 млн руб. в качестве единовременной материальной помощи. Ее также получат и пострадавшие, но губернатор не раскрыл деталей.

В Пермском крае произошло смертельное ДТП с участием автобуса и фуры
Общество
Фото:kungurspas / VK

По данным Следственного управления краевого СК, авария произошла в Кунгурском муниципальном округе вблизи деревни Черепахи. Предварительно, ехавший по дороге Пермь — Шадейка водитель микроавтобуса «Соболь» выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до 10 лет.

Госавтоинспеция Пермского края сообщает, что участниками ДТП стали ГАЗель, за рулем которой был водитель 1967 года рождения, и грузовое авто Scania под управлением мужчины 1988 года рождения.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Пермский край ДТП с автобусом погибшие пострадавшие

