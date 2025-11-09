В Крыму рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на Крымском мосту детей
Двоих детей, пострадавших при ДТП на Крымском мосту, доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава Крыма, передает ТАСС.
Детей 2015 и 2013 годов рождения госпитализировали в Керченскую больницу № 1 им. Н. И. Пирогова. И
Вечером 8 ноября на Крымском мосту произошло ДТП с участием автомобиля марки Mercedes-Benz и пассажирского автобуса сообщением Краснодар — Севастополь. Водитель легковой машины хотел обогнать автобус, но не справился с управлением. В итоге иномарка врезалась в бетонное ограждение и опрокинулась. Водитель и пассажир погибли, еще двух несовершеннолетних пассажиров госпитализировали.
