Политика⁠,
0

Москалькова заявила о резком росте числа обращений россиян из Прибалтики

Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Число обращений от россиян, проживающих в странах Прибалтики, включая Латвию, резко выросло, сообщила «РИА Новости» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

«У нас есть такие обращения (от россиян из Латвии, которым грозит депортация. — РБК). Есть очень тесный контакт с миграционной службой МВД России. Мы знаем, что поток обращений граждан, проживающих в Прибалтийских странах, в частности в Латвии, резко увеличился», — сказала Москалькова.

Защищавший русский язык экс-депутат Латвии заявил об угрозе 25 лет тюрьмы
Политика
Алексей Росликов

По данным миграционной службы МВД России, в 2025 году более 12 тыс. россиян, проживающих за рубежом, подали заявления на переезд в Россию по государственной программе добровольного переселения.

10 октября Politico сообщило о том, что Рига предписала 841 гражданину России уехать из Латвии до 13 октября, в противном случае их депортируют. Издание пояснило, что предписание покинуть страну принято на основе закона об иммиграции.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Латвия Россия Прибалтика Татьяна Москалькова

