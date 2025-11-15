Москалькова заявила о резком росте числа обращений россиян из Прибалтики
Число обращений от россиян, проживающих в странах Прибалтики, включая Латвию, резко выросло, сообщила «РИА Новости» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
«У нас есть такие обращения (от россиян из Латвии, которым грозит депортация. — РБК). Есть очень тесный контакт с миграционной службой МВД России. Мы знаем, что поток обращений граждан, проживающих в Прибалтийских странах, в частности в Латвии, резко увеличился», — сказала Москалькова.
По данным миграционной службы МВД России, в 2025 году более 12 тыс. россиян, проживающих за рубежом, подали заявления на переезд в Россию по государственной программе добровольного переселения.
10 октября Politico сообщило о том, что Рига предписала 841 гражданину России уехать из Латвии до 13 октября, в противном случае их депортируют. Издание пояснило, что предписание покинуть страну принято на основе закона об иммиграции.
