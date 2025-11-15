 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Колумбийские военные нанесли удары у границы с Венесуэлой

Фото: Ernesto Guzmán Jr / EPA / ТАСС
Фото: Ernesto Guzmán Jr / EPA / ТАСС

Колумбийские военные провели бомбардировки у границы с Венесуэлой, погибли девять человек, сообщает AFP со ссылкой на источник в колумбийском Минобороны, передает TRT.

Операцию провели в провинции Араука, она, по данным агентства, стала частью усиливающейся кампании президента Густаво Петро против повстанческих групп, занятых торговлей кокаином. Ранее на этой неделе военные нанесли авиаудары по району Амазонии, уничтожив 19 членов группировки, отколовшейся от Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC), отмечает AFP.

Трамп определился с планами США в отношении Венесуэлы
Политика
Дональд Трамп

19 октября президент США Дональд Трамп заявил о поощрении Петро наркобизнеса в Колумбии, а также объявил, что Вашингтон больше не будет направлять Боготе финансовую помощь. В начале ноября в США экстрадированы девять граждан Колумбии, которых подозревают в наркоторговле и участии в преступной организации. Петро обвинил США в нарушении суверенитета Колумбии в территориальных водах и убийстве рыбака, который не имел отношения к наркоторговле.

Вооруженные силы США с сентября наносят удары по морским целям у берегов Венесуэлы. Американские власти утверждают, что их действия направлены на борьбу с наркотрафиком.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Колумбия Венесуэла бомбардировка наркотрафик

