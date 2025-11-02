 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Колумбия экстрадировала в США девять обвиняемых в наркоторговле

Среди них — второе лицо группировки «Эль Локо» Барреры и член мексиканского картеля Лос-Сетас. Санчес отметил нулевую терпимость к транснациональной преступности
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В Соединенные Штаты экстрадированы девять граждан Колумбии, которых обвиняют в наркоторговле и участии в преступной организации. Об этом сообщил министр обороны Колумбии Педро Арнульфо Санчес.

«Наша полиция в координации с Интерполом и американскими властями сегодня передала девять граждан Колумбии, разыскиваемых за наркоторговлю и сговор с целью совершения преступлений», — написал он на своей странице в соцсети X.

По словам главы правительства, среди задержанных оказался «Негро Франк» — второе лицо в местной преступной группировке «Эль Локо» Барреры, который вел дела с мексиканским наркокартелем Лос-Сетас.

«Мы демонстрируем нулевую терпимость к транснациональной преступности. Успех этой операции укрепляет стратегическое партнерство с США, усиливает международное сотрудничество в области правосудия и безопасности и ясно показывает тем, кто занимается торговлей смертью: они не найдут укрытия и не смогут избежать наказания в Колумбии», — сказал Санчес.

США ввели санкции против президента Колумбии
Политика
Густаво Петро

Ранее, 19 октября, президент США Дональд Трамп обвинил главу Колумбии Густаво Петро в поощрении наркобизнеса в Колумбии, США больше не будут направлять в страну финансовую помощь.

В последнее время отношения между США и Колумбией обострились. В Вашингтоне считают, что политика президента Петро и его высказывания негативно влияют на союзнические отношения между двумя странами. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял об уничтожении колумбийских судов, которые, по его словам, перевозили наркотики в Соединённые Штаты.

18 октября Трамп сообщил об уничтожении «огромной подводной лодки», которая следовала в США и, как утверждает президент, была загружена фентанилом и другими наркотиками. В ответ на это заявление президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета Колумбии в территориальных водах и убийстве рыбака, который не имел отношения к наркоторговле.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Колумбия США экстрадиция наркоторговля
Материалы по теме
Самолет президента Колумбии не смог сесть на дозаправку из-за санкций США
Политика
США ввели санкции против президента Колумбии
Политика
Трамп назвал президента Колумбии «незаконным нарколидером»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Более 20 человек погибли в результате взрыва в магазине в Мексике Общество, 06:21
Мальдивы первыми в мире ввели запрет на курение для поколения Общество, 06:17
Еще три аэропорта возобновили полеты Политика, 06:15
Колумбия экстрадировала в США девять обвиняемых в наркоторговле Политика, 05:40
Аэропорт Саратова возобновил полеты спустя шесть часов Политика, 05:31
В Ростовской области два человека пострадали из-за атаки беспилотников Политика, 05:22
Полеты ограничил 13-й за ночь аэропорт России Политика, 05:13
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Кремль заявил о желании сохранить конфликт США и Венесуэлы в мирном русле Политика, 04:58
Два человека погибли при взрыве фургона на территории отеля в Финляндии Общество, 04:54
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
До 12 возросло число аэропортов, приостановивших полеты с вечера 1 ноября Политика, 04:19
Почти половина россиян находят деньги в куртке хотя бы раз в год Общество, 04:00
Аэропорты еще трех городов приостановили полеты Политика, 03:57
Из-за падения обломков дрона в Туапсе загорелся нефтеналивной танкер Политика, 03:37