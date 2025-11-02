Колумбия экстрадировала в США девять обвиняемых в наркоторговле
В Соединенные Штаты экстрадированы девять граждан Колумбии, которых обвиняют в наркоторговле и участии в преступной организации. Об этом сообщил министр обороны Колумбии Педро Арнульфо Санчес.
«Наша полиция в координации с Интерполом и американскими властями сегодня передала девять граждан Колумбии, разыскиваемых за наркоторговлю и сговор с целью совершения преступлений», — написал он на своей странице в соцсети X.
По словам главы правительства, среди задержанных оказался «Негро Франк» — второе лицо в местной преступной группировке «Эль Локо» Барреры, который вел дела с мексиканским наркокартелем Лос-Сетас.
«Мы демонстрируем нулевую терпимость к транснациональной преступности. Успех этой операции укрепляет стратегическое партнерство с США, усиливает международное сотрудничество в области правосудия и безопасности и ясно показывает тем, кто занимается торговлей смертью: они не найдут укрытия и не смогут избежать наказания в Колумбии», — сказал Санчес.
Ранее, 19 октября, президент США Дональд Трамп обвинил главу Колумбии Густаво Петро в поощрении наркобизнеса в Колумбии, США больше не будут направлять в страну финансовую помощь.
В последнее время отношения между США и Колумбией обострились. В Вашингтоне считают, что политика президента Петро и его высказывания негативно влияют на союзнические отношения между двумя странами. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял об уничтожении колумбийских судов, которые, по его словам, перевозили наркотики в Соединённые Штаты.
18 октября Трамп сообщил об уничтожении «огромной подводной лодки», которая следовала в США и, как утверждает президент, была загружена фентанилом и другими наркотиками. В ответ на это заявление президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета Колумбии в территориальных водах и убийстве рыбака, который не имел отношения к наркоторговле.
