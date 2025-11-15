Полицейские пострадали в ДТП во время сопровождения кортежа Вэнса
В американском штате Теннесси произошло ДТП с участием двух полицейских автомобилей, сопровождавших кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса, сообщает AP.
Авария произошла в Мэривилле, в 27 км к югу от Ноксвилла. В ДТП попали сотрудник полиции штата и мотоциклист из полиции Мэривилля. Оба были доставлены в больницу, один из офицеров полиции находится в критическом состоянии.
Агент Секретной службы США Кэтрин Пирс заявила, что ведомство следит за ситуацией, а передвижение охраняемого лица не было нарушено.
В октябре над трассой, по которой проезжали патрульные, ранее сопровождавшие Вэнса, преждевременно разорвался 155-миллиметровый снаряд, выпущенный во время показательной стрельбы по случаю 250-летия Корпуса морской пехоты в Кэмп-Пендлтоне. Осколки повредили мотоцикл из охраны вице-президента и автомобиль дорожного патруля.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России