Общество⁠,
0

Полицейские пострадали в ДТП во время сопровождения кортежа Вэнса

Фото: John Amis / AP / ТАСС
Фото: John Amis / AP / ТАСС

В американском штате Теннесси произошло ДТП с участием двух полицейских автомобилей, сопровождавших кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса, сообщает AP.

Авария произошла в Мэривилле, в 27 км к югу от Ноксвилла. В ДТП попали сотрудник полиции штата и мотоциклист из полиции Мэривилля. Оба были доставлены в больницу, один из офицеров полиции находится в критическом состоянии.

Агент Секретной службы США Кэтрин Пирс заявила, что ведомство следит за ситуацией, а передвижение охраняемого лица не было нарушено.

Вэнс объяснил проведение США ядерных испытаний
Политика
Джей Ди Вэнс

В октябре над трассой, по которой проезжали патрульные, ранее сопровождавшие Вэнса, преждевременно разорвался 155-миллиметровый снаряд, выпущенный во время показательной стрельбы по случаю 250-летия Корпуса морской пехоты в Кэмп-Пендлтоне. Осколки повредили мотоцикл из охраны вице-президента и автомобиль дорожного патруля.

Полина Дуганова
Джеймс Дэвид Вэнс ДТП США полицейский
Джеймс Дэвид Вэнс фото
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года

