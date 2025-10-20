 Перейти к основному контенту
Над кортежем Вэнса преждевременно разорвался снаряд

NYT: над кортежем Вэнса преждевременно разорвался снаряд

155-миллиметровый снаряд, выпущенный во время показательной стрельбы по случаю 250-летия Корпуса морской пехоты в Кэмп-Пендлтоне 18 октября, преждевременно разорвался над трассой, по которой проезжал кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на отчет дорожного патруля.

Взрыв произошел над трассой Interstate 5 — большой автомагистралью, соединяющей Лос-Анджелес и Сан-Диего.Осколки снаряда повредили мотоцикл из кортежа охраны вице-президента и автомобиль дорожного патруля.

В результате инцидента никто из охранников не пострадал. Осколки также попали в автомобили, припаркованные на съезде к автомагистрали. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ранее распорядился закрыть ее часть.

Как отмечает NYT, Ньюсом возражал против планов проводить стрельбы над автомагистралью, хотя военные заявляли, что это безопасно для дорожного движения.

Материал дополняется

Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
